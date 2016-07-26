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Виктория - Карабах

26.07.2016, Вторник, 21:15 мск Пльзень, стадион Доосан Арена Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Виктория - Карабах
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