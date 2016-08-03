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Зальцбург - Партизани

03.08.2016, Среда, 21:30 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Зальцбург - Партизани
Первый матч: 1 - 0
Лига чемпионов (2016/2017)
3 раунд
первый матч		 26 июля, вторник 21:15 Партизани 0:1 Зальцбург
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    Рейтинг: +997

    egrrr 3 августа 2016, 22:52

    может партизан забьет шальной? больно хороший кэф на них))

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