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Партизани - Зальцбург

26.07.2016, Вторник, 21:15 мск Тирана, стадион Кемал Стафа Национал Стэдиум Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Партизани - Зальцбург
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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 25 июля 2016, 00:06

    Букмейкеры явно недооценивают албанцев. Дома Партизаны не уступят. Ничья
    ТМ 2,5

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