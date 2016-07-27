Введите ваш ник на сайте
Материалы

БАТЭ - Дандолк

26.07.2016, Вторник, 21:00 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч БАТЭ - Дандолк
Лига чемпионов (2015/2016)
2 раунд
ответный матч		 22 июля, среда 21:45 Дандолк 0:0 БАТЭ
Лига чемпионов (2015/2016)
2 раунд
первый матч		 15 июля, среда 20:30 БАТЭ 2:1 Дандолк
...
  • ...
    Рейтинг: +86

    Александр Svirgun 26 июля 2016, 21:28

    вперёд белорусы

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17

    CMRDSA 26 июля 2016, 10:36

    БАТЭ вперед

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 