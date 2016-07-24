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КАМАЗ - Динамо

24.07.2016, Воскресенье, 18:00 мск Набережные Челны, стадион КАМАЗ Россия. Кубок, 1/128 финала КАМАЗ - Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
12 тур
23 сентября, вторник 15:00 Динамо 0:1 КАМАЗ
2 тур
24 июля, четверг 18:00 КАМАЗ 1:0 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
20 тур
24 апреля, четверг 18:00 КАМАЗ 1:0 Динамо
10 тур
14 сентября, суббота 15:00 Динамо 1:2 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
19 тур
26 октября, пятница 14:00 Динамо 1:0 КАМАЗ
3 тур
2 августа, четверг 18:00 КАМАЗ 0:0 Динамо
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