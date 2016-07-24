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Пари НН - Волга

24.07.2016, Воскресенье, 17:30 мск Нижний Новгород, стадион Северный Россия. Кубок, 1/128 финала Пари НН - Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
21 тур
26 апреля, вторник 16:00 Пари НН 0:0 Волга
11 тур
21 сентября, понедельник 18:00 Волга 1:2 Пари НН
3 тур
3 августа, понедельник 16:00 Пари НН 2:0 Волга
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