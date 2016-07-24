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Псков-747 - ЦРФСО

24.07.2016, Воскресенье, 16:00 мск Псков, стадион 747 Россия. Кубок, 1/128 финала Псков-747 - ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
26 тур
11 мая, среда 18:00 ЦРФСО 2:1 Псков-747
12 тур
1 октября, четверг 17:00 Псков-747 0:1 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
18 тур
29 октября, среда 18:30 ЦРФСО 1:1 Псков-747
4 тур
2 августа, суббота 18:00 Псков-747 1:0 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
23 тур
2 ноября, суббота 15:00 ЦРФСО 1:1 Псков-747
13 тур
14 сентября, суббота 17:00 Псков-747 2:0 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
19 тур
20 апреля, суббота 16:00 Псков-747 2:0 ЦРФСО
9 тур
7 сентября, пятница 18:30 ЦРФСО 1:1 Псков-747
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
44 тур
15 мая, вторник 18:30 Псков-747 1:1 ЦРФСО
28 тур
11 сентября, воскресенье 18:30 ЦРФСО 2:1 Псков-747
12 тур
14 июня, вторник 00:00 Псков-747 2:0 ЦРФСО
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
33 тур
17 октября, воскресенье 16:00 Псков-747 1:1 ЦРФСО
17 тур
17 июля, суббота 19:30 ЦРФСО 1:1 Псков-747
Россия. Кубок (2010/2011)
50 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Псков-747 3:0 ЦРФСО
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