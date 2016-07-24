Псков-747 - ЦРФСО

|26 тур
|11 мая, среда
|18:00
|ЦРФСО
|2:1
|Псков-747
|12 тур
|1 октября, четверг
|17:00
|Псков-747
|0:1
|ЦРФСО
|18 тур
|29 октября, среда
|18:30
|ЦРФСО
|1:1
|Псков-747
|4 тур
|2 августа, суббота
|18:00
|Псков-747
|1:0
|ЦРФСО
|23 тур
|2 ноября, суббота
|15:00
|ЦРФСО
|1:1
|Псков-747
|13 тур
|14 сентября, суббота
|17:00
|Псков-747
|2:0
|ЦРФСО
|19 тур
|20 апреля, суббота
|16:00
|Псков-747
|2:0
|ЦРФСО
|9 тур
|7 сентября, пятница
|18:30
|ЦРФСО
|1:1
|Псков-747
|44 тур
|15 мая, вторник
|18:30
|Псков-747
|1:1
|ЦРФСО
|28 тур
|11 сентября, воскресенье
|18:30
|ЦРФСО
|2:1
|Псков-747
|12 тур
|14 июня, вторник
|00:00
|Псков-747
|2:0
|ЦРФСО
|33 тур
|17 октября, воскресенье
|16:00
|Псков-747
|1:1
|ЦРФСО
|17 тур
|17 июля, суббота
|19:30
|ЦРФСО
|1:1
|Псков-747