Армавир - Биолог-Новокубанск

|16 тур
|6 ноября, четверг
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|1:5
|Армавир
|6 тур
|7 сентября, воскресенье
|18:00
|Армавир
|2:1
|Биолог-Новокубанск
|16 тур
|6 ноября, четверг
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|1:5
|Армавир
|6 тур
|7 сентября, воскресенье
|18:00
|Армавир
|2:1
|Биолог-Новокубанск
|19 тур
|20 октября, воскресенье
|16:00
|Армавир
|1:4
|Биолог-Новокубанск
|3 тур
|22 июля, понедельник
|18:30
|Биолог-Новокубанск
|1:1
|Армавир
|25 тур
|21 апреля, воскресенье
|17:00
|Армавир
|5:1
|Биолог-Новокубанск
|9 тур
|5 сентября, среда
|17:30
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Армавир
|1/128 финала
|5 августа, воскресенье
|18:30
|Армавир
|2:2
(1:0)п
|Биолог-Новокубанск
|23 тур
|9 октября, воскресенье
|16:30
|Армавир
|2:0
|Биолог-Новокубанск
|7 тур
|5 июня, воскресенье
|18:00
|Биолог-Новокубанск
|1:3
|Армавир