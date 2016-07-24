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Армавир - Биолог-Новокубанск

24.07.2016, Воскресенье, 19:00 мск Армавир, стадион Юность Россия. Кубок, 1/128 финала Армавир - Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 1
16 тур
6 ноября, четверг 16:00 Биолог-Новокубанск 1:5 Армавир
6 тур
7 сентября, воскресенье 18:00 Армавир 2:1 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
19 тур
20 октября, воскресенье 16:00 Армавир 1:4 Биолог-Новокубанск
3 тур
22 июля, понедельник 18:30 Биолог-Новокубанск 1:1 Армавир
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
25 тур
21 апреля, воскресенье 17:00 Армавир 5:1 Биолог-Новокубанск
9 тур
5 сентября, среда 17:30 Биолог-Новокубанск 1:0 Армавир
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
5 августа, воскресенье 18:30 Армавир 2:2
(1:0)п		 Биолог-Новокубанск
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
23 тур
9 октября, воскресенье 16:30 Армавир 2:0 Биолог-Новокубанск
7 тур
5 июня, воскресенье 18:00 Биолог-Новокубанск 1:3 Армавир
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