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Судьи
Главный судья:
Денис Шпилев (Белгород)

Орел - Калуга

20.07.2016, Среда, 19:00 мск Орел, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Центр, 1 тур Орел - Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
16 тур
1 ноября, воскресенье 13:00 Калуга 3:1 Орел
4 тур
11 августа, вторник 18:00 Орел 0:0 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
28 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Калуга 4:0 Орел
14 тур
5 октября, воскресенье 15:30 Орел 0:4 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
27 тур
19 мая, понедельник 18:30 Калуга 2:1 Орел
13 тур
24 сентября, вторник 18:00 Орел 0:2 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
19 тур
28 октября, воскресенье 16:00 Орел 2:2 Калуга
5 тур
9 августа, четверг 18:00 Калуга 3:0 Орел
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
5 августа, воскресенье 19:00 Орел 0:1 Калуга
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
38 тур
29 мая, вторник 19:00 Калуга 1:1 Орел
24 тур
22 сентября, четверг 17:00 Орел 1:0 Калуга
12 тур
29 июня, среда 00:00 Калуга 1:1 Орел
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
22 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Калуга 2:0 Орел
8 тур
9 июня, среда 18:30 Орел 0:0 Калуга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Авангард Кур 24 13 6 5 28:16 +12 45
2. Сатурн 24 11 9 4 32:20 +12 42
3. Торпедо М 24 11 9 4 36:19 +17 42
4. Энергомаш 24 12 5 7 47:24 +23 41
5. Витязь 23 11 4 8 40:35 +5 37
6. Чертаново 24 9 7 8 36:33 +3 34
7. Динамо Бр 25 9 6 10 24:20 +4 33
8. Металлург Лп 24 8 7 9 27:29 -2 31
9. Рязань 24 7 10 7 29:25 +4 31
10. Зенит Пз 24 7 6 11 31:43 -12 27
11. Калуга 24 7 6 11 23:30 -7 27
12. Арсенал-2 24 4 5 15 24:52 -28 17
13. Орел 22 3 6 13 13:44 -31 15
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