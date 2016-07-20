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Судьи
Главный судья:
Тимур Арсланбеков (Москва)

Витязь - Рязань

20.07.2016, Среда, 19:00 мск Подольск, стадион Труд Россия. ПФЛ. Зона Центр, 1 тур Витязь - Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
18 тур
10 апреля, воскресенье 18:30 Витязь 1:1 Рязань
6 тур
24 августа, понедельник 18:30 Рязань 1:0 Витязь
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
30 тур
5 июня, пятница 18:30 Рязань 4:1 Витязь
1 тур
12 июля, суббота 17:00 Витязь 0:0 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
24 тур
2 мая, пятница 15:00 Витязь 2:0 Рязань
10 тур
9 сентября, понедельник 18:30 Рязань 0:3 Витязь
Россия. Кубок (2013/2014)
1/64 финала
13 августа, вторник 19:00 Витязь 1:2 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
23 тур
1 мая, среда 15:00 Витязь 1:4 Рязань
9 тур
3 сентября, понедельник 18:30 Рязань 0:1 Витязь
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
27 тур
11 октября, вторник 18:00 Витязь 1:0 Рязань
26 тур
5 октября, среда 16:00 Рязань 0:2 Витязь
1 тур
17 апреля, воскресенье 18:00 Витязь 2:2 Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
18 тур
18 августа, среда 18:00 Витязь 4:1 Рязань
4 тур
11 мая, вторник 18:00 Рязань 1:2 Витязь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Авангард Кур 24 13 6 5 28:16 +12 45
2. Сатурн 24 11 9 4 32:20 +12 42
3. Торпедо М 24 11 9 4 36:19 +17 42
4. Энергомаш 24 12 5 7 47:24 +23 41
5. Витязь 23 11 4 8 40:35 +5 37
6. Чертаново 24 9 7 8 36:33 +3 34
7. Динамо Бр 25 9 6 10 24:20 +4 33
8. Металлург Лп 24 8 7 9 27:29 -2 31
9. Рязань 24 7 10 7 29:25 +4 31
10. Зенит Пз 24 7 6 11 31:43 -12 27
11. Калуга 24 7 6 11 23:30 -7 27
12. Арсенал-2 24 4 5 15 24:52 -28 17
13. Орел 22 3 6 13 13:44 -31 15
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