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Судьи
Главный судья:
Артем Любимов (Санкт-Петербург)

ЦРФСО - Спартак К

20.07.2016, Среда, 18:30 мск Смоленск, стадион СГАФКСТ Россия. ПФЛ. Зона Запад, 1 тур ЦРФСО - Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
22 тур
20 апреля, среда 18:00 Спартак К 1:0 ЦРФСО
8 тур
8 сентября, вторник 18:30 ЦРФСО 0:2 Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
28 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Спартак К 2:0 ЦРФСО
14 тур
5 октября, воскресенье 17:00 ЦРФСО 0:2 Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
33 тур
24 мая, суббота 17:00 ЦРФСО 2:1 Спартак К
3 тур
24 июля, среда 18:00 Спартак К 2:4 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
15 тур
11 октября, четверг 18:30 Спартак К 0:0 ЦРФСО
13 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 ЦРФСО 0:2 Спартак К
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
42 тур
5 мая, суббота 18:30 ЦРФСО 1:0 Спартак К
26 тур
1 сентября, четверг 18:00 Спартак К 3:1 ЦРФСО
10 тур
3 июня, пятница 00:00 ЦРФСО 2:1 Спартак К
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
25 тур
5 сентября, воскресенье 18:00 ЦРФСО 1:0 Спартак К
9 тур
2 июня, среда 17:00 Спартак К 1:0 ЦРФСО
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сочи 25 19 4 2 60:18 +42 61
2. Олимп-Долгопрудный 26 16 8 2 53:21 +32 56
3. Текстильщик Ив 26 15 7 4 49:23 +26 52
4. Динамо-2 26 13 4 9 38:25 +13 43
5. Спартак Кс 25 10 10 5 36:22 +14 40
6. Москва 26 10 7 9 50:40 +10 37
7. Торпедо Вл 26 9 8 9 30:31 -1 35
8. Домодедово 26 9 6 11 21:32 -11 33
9. ЦРФСО 25 6 11 8 34:34 0 29
10. Псков-747 26 6 10 10 18:31 -13 28
11. Строгино 26 5 8 13 18:42 -24 23
12. Коломна 26 4 9 13 19:43 -24 21
13. Знамя Труда 25 4 4 17 15:44 -29 16
14. Волга Тв 26 4 4 18 15:50 -35 16
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