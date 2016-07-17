Шахтер - Динамо

|24 тур
|1 мая, воскресенье
|19:30
|Шахтер
|3:0
|Динамо
|11 тур
|16 октября, пятница
|19:00
|Динамо
|0:3
|Шахтер
|24 тур
|1 мая, воскресенье
|19:30
|Шахтер
|3:0
|Динамо
|11 тур
|16 октября, пятница
|19:00
|Динамо
|0:3
|Шахтер
|21 тур
|26 апреля, воскресенье
|19:30
|Шахтер
|0:0
|Динамо
|8 тур
|5 октября, воскресенье
|20:30
|Динамо
|1:0
|Шахтер
|19 тур
|16 апреля, среда
|21:00
|Динамо
|0:2
|Шахтер
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|3:1
|Динамо
|23 тур
|7 апреля, воскресенье
|20:30
|Динамо
|1:2
|Шахтер
|8 тур
|2 сентября, воскресенье
|20:30
|Шахтер
|3:1
|Динамо
|26 тур
|7 апреля, суббота
|17:00
|Шахтер
|2:0
|Динамо
|11 тур
|24 сентября, суббота
|21:00
|Динамо
|0:0
|Шахтер
|27 тур
|1 мая, воскресенье
|18:30
|Динамо
|3:0
|Шахтер
|12 тур
|3 октября, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|2:0
|Динамо
|30 тур
|26 мая, вторник
|19:00
|Динамо
|1:0
|Шахтер
|15 тур
|16 ноября, воскресенье
|17:00
|Шахтер
|1:0
|Динамо
|1/2 финала
ответный матч
|7 мая, четверг
|20:30
|Шахтер
|2:1
|Динамо
|1/2 финала
ответный матч
|30 апреля, четверг
|20:30
|Динамо
|1:1
|Шахтер
|16 тур
|11 ноября, воскресенье
|19:00
|Динамо
|2:1
|Шахтер
|1 тур
|15 июля, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|1:1
|Динамо