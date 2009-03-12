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Расписание матчей
Удинезе - Зенит
Удинезе - Зенит: обзор матча 12 марта 2009
Удинезе
12.03.2009, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Зенит
85'
Ф. Квальярелла
90+3'
А. Ди Натале (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Удинезе - Зенит
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Ди Натале
+3
+2
Желтая карточка
А. Анюков
+2
Вторая желтая
Р. Широков
Замена
М. Исла
️️️️
С. Пепе
Замена
️️️️
В. Файзулин
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
С. Пепе
Замена
Фелипе
️️️️
А. Кода
Травма
А. Кода
Замена
К. Ободо
️️️️
Г. Инлер
Желтая карточка
И. Денисов
Замена
И. Семшов
️️️️
П. Погребняк
Замена
Ф. Текке
️️️️
С. Хусти
Желтая карточка
А. Кода
Желтая карточка
Г. Инлер
Желтая карточка
Р. Широков
Желтая карточка
Г. Д'Агостино
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ПЗ
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ОП
88
Гекхан Инлер
ЦП
3
Симоне Пепе
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
44
Анатолий Тимощук
(К)
ОП
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Данни
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Удинезе
37
Ян Копривец
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
20
Игорь Семшов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
33
Фатих Текке
ЦФ
4-1-4-1
1
Ханданович
26
Паскуале
6
Домицци
35
Кода
25
Сапата
10
Д'Агостино
27
Асамоа
10
Ди Натале
88
Инлер
3
Пепе
27
Квальярелла
4-1-4-1
16
Малафеев
22
Анюков
4
Крижанац
15
Широков
25
Ширл
44
Тимощук
10
Данни
27
Денисов
18
Зырянов
9
Хусти
88
Погребняк
35
Кода
27
Фелипе
27
Фелипе
35
Кода
3
Пепе
22
Исла
22
Исла
3
Пепе
88
Инлер
10
Ободо
10
Ободо
88
Инлер
88
Погребняк
20
Семшов
20
Семшов
88
Погребняк
20
Файзулин
20
Файзулин
9
Хусти
33
Текке
33
Текке
9
Хусти
Остались в запасе
Удинезе
Зенит
37
Ян Копривец
ВР
25
Ники Зимлинг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
0
Камил Чонтофальски
ВР
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
37
Ян Копривец
ВР
25
Ники Зимлинг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Остались в запасе
0
Камил Чонтофальски
ВР
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Удинезе - Зенит
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Помощники судьи:
Роберто дель Паломар
Хавьер Агилар Родригес (оба - Испания)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
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