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Гент - Брюгге

29.01.2017, Воскресенье, 16:30 мск Гент, стадион Геламко Арена Бельгия. Про-Лига, 24 тур Гент - Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
9 тур
2 октября, воскресенье 15:30 Брюгге 1:0 Гент
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), группа C
7 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Гент 1:4 Брюгге
2 тур
9 апреля, суббота 19:00 Брюгге 2:0 Гент
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
25 тур
7 февраля, воскресенье 16:30 Брюгге 1:0 Гент
10 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Гент 4:1 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
8 тур
17 мая, воскресенье 15:30 Брюгге 2:3 Гент
4 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Гент 2:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
27 тур
22 февраля, воскресенье 16:30 Гент 2:1 Брюгге
12 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Брюгге 2:2 Гент
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
20 тур
22 декабря, воскресенье 17:30 Гент 1:3 Брюгге
5 тур
25 августа, воскресенье 16:30 Брюгге 1:1 Гент
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
24 тур
27 января, воскресенье 17:30 Брюгге 0:0 Гент
9 тур
30 сентября, воскресенье 16:30 Гент 2:2 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 6 тур
28 апреля, суббота 20:00 Гент 2:1 Брюгге
Плей-офф, 4 тур
15 апреля, воскресенье 20:00 Брюгге 1:0 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
25 тур
12 февраля, воскресенье 21:00 Гент 1:3 Брюгге
10 тур
16 октября, воскресенье 16:30 Брюгге 2:0 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 1 тур
2 апреля, суббота 20:00 Гент 1:1 Брюгге
21 тур
26 декабря, воскресенье 20:00 Гент 0:2 Брюгге
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Брюгге 3:2 Гент
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 10 тур
8 мая, суббота 22:00 Гент 6:2 Брюгге
Плей-офф I, 4 тур
11 апреля, воскресенье 22:30 Брюгге 1:1 Гент
26 тур
14 февраля, воскресенье 22:30 Гент 1:1 Брюгге
11 тур
18 октября, воскресенье 22:30 Брюгге 1:0 Гент
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
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    Рейтинг: +319

    Дмитрий Александрович 29 января 2017, 01:21

    Гент +

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