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Брюгге - Роял Мускрон-Перувельц

26.12.2016, Понедельник, 22:30 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Про-Лига, 21 тур Брюгге - Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
8 тур
23 сентября, пятница 21:30 Роял Мускрон-Перувельц 0:3 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
22 тур
16 января, суббота 20:00 Брюгге 3:0 Роял Мускрон-Перувельц
7 тур
11 сентября, пятница 21:30 Роял Мускрон-Перувельц 2:1 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
28 тур
1 марта, воскресенье 16:30 Брюгге 3:0 Роял Мускрон-Перувельц
13 тур
30 октября, четверг 22:30 Роял Мускрон-Перувельц 1:4 Брюгге
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
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