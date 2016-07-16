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ФК Сочи-2013 - Чайка

16.07.2016, Суббота, 18:00 мск Сочи, стадион Центральный Россия. Кубок, 1/256 финала ФК Сочи-2013 - Чайка
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