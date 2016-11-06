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Брюгге - Генк

06.11.2016, Воскресенье, 16:30 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Про-Лига, 14 тур Брюгге - Генк
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), группа C
6 тур
1 мая, воскресенье 19:00 Брюгге 3:1 Генк
4 тур
20 апреля, среда 21:30 Генк 4:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
28 тур
28 февраля, воскресенье 16:30 Генк 3:2 Брюгге
15 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Брюгге 1:0 Генк
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
20 тур
21 декабря, воскресенье 20:00 Брюгге 4:1 Генк
7 тур
14 сентября, воскресенье 16:30 Генк 1:1 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
9 тур
15 мая, четверг 22:30 Генк 3:2 Брюгге
4 тур
16 апреля, среда 22:30 Брюгге 2:0 Генк
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
25 тур
9 февраля, воскресенье 21:00 Генк 1:3 Брюгге
12 тур
27 октября, воскресенье 17:30 Брюгге 0:2 Генк
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
10 тур
19 мая, воскресенье 16:30 Брюгге 1:0 Генк
5 тур
21 апреля, воскресенье 20:00 Генк 0:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
25 тур
3 февраля, воскресенье 17:30 Генк 4:1 Брюгге
10 тур
7 октября, воскресенье 20:00 Брюгге 1:1 Генк
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 9 тур
10 мая, четверг 22:30 Генк 1:2 Брюгге
Плей-офф, 1 тур
30 марта, пятница 22:30 Брюгге 2:0 Генк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
27 тур
26 февраля, воскресенье 21:00 Генк 3:0 Брюгге
12 тур
29 октября, суббота 20:00 Брюгге 4:5 Генк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 4 тур
20 апреля, среда 22:30 Генк 3:1 Брюгге
25 тур
6 февраля, воскресенье 20:00 Генк 1:0 Брюгге
6 тур
12 сентября, воскресенье 20:00 Брюгге 2:2 Генк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
23 тур
24 января, воскресенье 22:30 Генк 2:0 Брюгге
6 тур
13 сентября, воскресенье 22:30 Брюгге 1:1 Генк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
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