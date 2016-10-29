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Генк - Вестерло

29.10.2016, Суббота, 21:00 мск Генк, стадион Кристал Арена Бельгия. Про-Лига, 13 тур Генк - Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
19 тур
11 декабря, пятница 22:30 Вестерло 0:0 Генк
4 тур
15 августа, суббота 21:00 Генк 2:1 Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
26 тур
13 февраля, пятница 22:30 Вестерло 1:2 Генк
11 тур
19 октября, воскресенье 22:00 Генк 3:1 Вестерло
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
29 тур
18 марта, воскресенье 17:30 Вестерло 3:2 Генк
14 тур
19 ноября, суббота 23:00 Генк 3:0 Вестерло
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
29 тур
12 марта, суббота 22:00 Генк 0:2 Вестерло
14 тур
5 ноября, пятница 22:30 Вестерло 1:1 Генк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
17 тур
5 декабря, суббота 22:00 Генк 0:0 Вестерло
4 тур
23 августа, воскресенье 22:30 Вестерло 0:1 Генк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
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