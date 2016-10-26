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Андерлехт - Мехелен

26.10.2016, Среда, 21:30 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Бельгия. Про-Лига, 12 тур Андерлехт - Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
25 тур
5 февраля, пятница 22:30 Мехелен 2:2 Андерлехт
10 тур
4 октября, воскресенье 21:00 Андерлехт 1:1 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
26 тур
15 февраля, воскресенье 16:30 Андерлехт 1:1 Мехелен
11 тур
18 октября, суббота 20:00 Мехелен 1:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
22 тур
19 января, воскресенье 17:30 Мехелен 2:1 Андерлехт
7 тур
14 сентября, суббота 20:00 Андерлехт 5:0 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
29 тур
9 марта, суббота 23:00 Андерлехт 1:0 Мехелен
14 тур
3 ноября, суббота 21:00 Мехелен 1:4 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
17 тур
9 декабря, пятница 23:30 Мехелен 2:1 Андерлехт
2 тур
5 августа, пятница 22:30 Андерлехт 3:1 Мехелен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
24 тур
30 января, воскресенье 20:00 Мехелен 0:0 Андерлехт
9 тур
26 сентября, воскресенье 20:00 Андерлехт 5:0 Мехелен
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
27 тур
21 февраля, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Мехелен
12 тур
25 октября, воскресенье 22:30 Мехелен 0:2 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
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