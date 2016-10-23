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Брюгге - Андерлехт

23.10.2016, Воскресенье, 15:30 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Про-Лига, 11 тур Брюгге - Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), группа C
8 тур
15 мая, воскресенье 15:30 Брюгге 4:0 Андерлехт
3 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
20 тур
20 декабря, воскресенье 16:30 Брюгге 1:4 Андерлехт
12 тур
25 октября, воскресенье 16:30 Андерлехт 3:1 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
7 тур
10 мая, воскресенье 15:30 Андерлехт 3:1 Брюгге
3 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Брюгге 2:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
17 тур
30 ноября, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:2 Брюгге
6 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Брюгге 2:2 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
7 тур
4 мая, воскресенье 20:00 Брюгге 0:1 Андерлехт
2 тур
6 апреля, воскресенье 22:00 Андерлехт 3:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
23 тур
26 января, воскресенье 21:00 Андерлехт 2:0 Брюгге
8 тур
22 сентября, воскресенье 16:30 Брюгге 4:0 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
6 тур
28 апреля, воскресенье 16:30 Брюгге 2:1 Андерлехт
3 тур
14 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:1 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
28 тур
24 февраля, воскресенье 17:30 Брюгге 2:2 Андерлехт
15 тур
11 ноября, воскресенье 17:30 Андерлехт 6:1 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 8 тур
6 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 1:1 Брюгге
Плей-офф, 5 тур
22 апреля, воскресенье 20:00 Брюгге 0:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
20 тур
15 января, воскресенье 17:30 Андерлехт 3:0 Брюгге
5 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Брюгге 1:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 2 тур
10 апреля, воскресенье 20:00 Брюгге 3:0 Андерлехт
20 тур
19 декабря, воскресенье 15:00 Брюгге 0:2 Андерлехт
14 тур
7 ноября, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:2 Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 6 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Брюгге 1:2 Андерлехт
Плей-офф I, 3 тур
3 апреля, суббота 22:00 Андерлехт 2:2 Брюгге
19 тур
3 февраля, среда 22:30 Андерлехт 3:2 Брюгге
10 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Брюгге 4:2 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
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