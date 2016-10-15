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Кортрейк - Стандард

15.10.2016, Суббота, 19:00 мск Кортрейк, стадион Гульден спорен Бельгия. Про-Лига, 10 тур Кортрейк - Стандард
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), группа A
За место в Лиге Европы, 5 тур
30 апреля, суббота 21:30 Кортрейк 1:0 Стандард
За место в Лиге Европы, 2 тур
10 апреля, воскресенье 21:00 Стандард 1:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
16 тур
22 ноября, воскресенье 16:30 Стандард 1:1 Кортрейк
1 тур
25 июля, суббота 19:00 Кортрейк 2:1 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
7 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Стандард 4:0 Кортрейк
5 тур
28 апреля, вторник 21:30 Кортрейк 3:1 Стандард
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
17 тур
30 ноября, воскресенье 20:00 Стандард 0:2 Кортрейк
2 тур
2 августа, суббота 20:00 Кортрейк 2:3 Стандард
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
21 тур
27 декабря, пятница 23:00 Кортрейк 1:5 Стандард
6 тур
1 сентября, воскресенье 16:30 Стандард 2:0 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
24 тур
25 января, пятница 23:30 Стандард 2:0 Кортрейк
9 тур
30 сентября, воскресенье 20:00 Кортрейк 2:1 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 6 тур
28 апреля, суббота 22:30 Стандард 2:0 Кортрейк
Плей-офф, 4 тур
15 апреля, воскресенье 22:30 Кортрейк 1:1 Стандард
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
19 тур
26 декабря, понедельник 21:00 Кортрейк 2:0 Стандард
4 тур
21 августа, воскресенье 22:30 Стандард 3:1 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
20 тур
17 декабря, пятница 22:30 Кортрейк 2:1 Стандард
5 тур
28 августа, суббота 22:00 Стандард 1:0 Кортрейк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
24 тур
31 января, воскресенье 22:30 Стандард 3:1 Кортрейк
9 тур
26 сентября, суббота 22:00 Кортрейк 0:2 Стандард
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
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