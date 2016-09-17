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Зюлте-Варегем - Кортрейк

17.09.2016, Суббота, 21:30 мск Варегем, стадион Регенбоогстадион Бельгия. Про-Лига, 7 тур Зюлте-Варегем - Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
29 тур
5 марта, суббота 22:00 Кортрейк 1:0 Зюлте-Варегем
14 тур
1 ноября, воскресенье 22:00 Зюлте-Варегем 2:2 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
16 тур
23 ноября, воскресенье 22:00 Кортрейк 3:1 Зюлте-Варегем
1 тур
27 июля, воскресенье 22:00 Зюлте-Варегем 2:0 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
17 тур
1 декабря, воскресенье 23:30 Кортрейк 1:1 Зюлте-Варегем
2 тур
3 августа, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 1:0 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
19 тур
8 декабря, суббота 23:00 Кортрейк 1:2 Зюлте-Варегем
4 тур
18 августа, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 2:0 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
23 тур
28 января, суббота 23:00 Кортрейк 0:0 Зюлте-Варегем
8 тур
24 сентября, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 1:0 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф II B, 4 тур
22 апреля, пятница 22:00 Зюлте-Варегем 2:0 Кортрейк
Плей-офф II B, 3 тур
16 апреля, суббота 22:00 Кортрейк 0:1 Зюлте-Варегем
30 тур
19 марта, суббота 22:00 Кортрейк 2:2 Зюлте-Варегем
15 тур
14 ноября, воскресенье 22:30 Зюлте-Варегем 1:1 Кортрейк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 10 тур
8 мая, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 1:2 Кортрейк
Плей-офф I, 4 тур
10 апреля, суббота 20:00 Кортрейк 2:0 Зюлте-Варегем
17 тур
5 декабря, суббота 22:00 Кортрейк 1:0 Зюлте-Варегем
6 тур
12 сентября, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 0:2 Кортрейк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
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