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Ваасланд-Беверен - Брюгге

09.09.2016, Пятница, 21:30 мск Беверен, стадион Фритхилстэдион Бельгия. Про-Лига, 6 тур Ваасланд-Беверен - Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
23 тур
24 января, воскресенье 22:00 Ваасланд-Беверен 1:2 Брюгге
8 тур
20 сентября, воскресенье 21:00 Брюгге 5:1 Ваасланд-Беверен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
16 тур
22 ноября, суббота 22:30 Брюгге 4:2 Ваасланд-Беверен
1 тур
26 июля, суббота 20:00 Ваасланд-Беверен 0:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
21 тур
26 декабря, четверг 23:30 Брюгге 1:2 Ваасланд-Беверен
6 тур
1 сентября, воскресенье 22:30 Ваасланд-Беверен 1:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
16 тур
17 ноября, суббота 23:00 Ваасланд-Беверен 2:6 Брюгге
1 тур
28 июля, суббота 22:00 Брюгге 3:1 Ваасланд-Беверен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
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