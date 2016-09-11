Введите ваш ник на сайте

Андерлехт - Шарлеруа

11.09.2016, Воскресенье, 19:00 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Бельгия. Про-Лига, 6 тур Андерлехт - Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
23 тур
24 января, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:1 Шарлеруа
8 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Шарлеруа 1:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
6 тур
3 мая, воскресенье 19:00 Шарлеруа 0:1 Андерлехт
1 тур
6 апреля, понедельник 19:00 Андерлехт 1:0 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
16 тур
22 ноября, суббота 20:00 Шарлеруа 3:1 Андерлехт
3 тур
10 августа, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:0 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
16 тур
23 ноября, суббота 21:00 Шарлеруа 2:1 Андерлехт
5 тур
25 августа, воскресенье 20:00 Андерлехт 5:2 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
27 тур
15 февраля, пятница 23:00 Андерлехт 2:0 Шарлеруа
12 тур
27 октября, суббота 21:00 Шарлеруа 2:0 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
17 тур
27 ноября, суббота 22:00 Андерлехт 4:1 Шарлеруа
2 тур
7 августа, суббота 22:00 Шарлеруа 0:0 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
26 тур
6 марта, суббота 20:00 Шарлеруа 0:2 Андерлехт
11 тур
17 октября, суббота 22:00 Андерлехт 2:0 Шарлеруа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
...
  • Читайте нас: 