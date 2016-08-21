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Гент - Вестерло

21.08.2016, Воскресенье, 21:00 мск Гент, стадион Геламко Арена Бельгия. Про-Лига, 4 тур Гент - Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
16 тур
20 ноября, пятница 22:30 Гент 5:0 Вестерло
1 тур
26 июля, воскресенье 15:30 Вестерло 1:1 Гент
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
25 тур
7 февраля, суббота 22:00 Гент 4:0 Вестерло
10 тур
3 октября, пятница 22:30 Вестерло 0:0 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
19 тур
26 декабря, понедельник 23:30 Гент 3:1 Вестерло
4 тур
20 августа, суббота 22:00 Вестерло 2:3 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
16 тур
20 ноября, суббота 22:00 Гент 4:4 Вестерло
1 тур
31 июля, суббота 22:00 Вестерло 0:1 Гент
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
23 тур
23 января, суббота 22:00 Вестерло 0:0 Гент
8 тур
23 сентября, среда 22:30 Гент 1:2 Вестерло
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
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