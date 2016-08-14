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Брюгге - Локерен

14.08.2016, Воскресенье, 19:00 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Про-Лига, 3 тур Брюгге - Локерен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
24 тур
31 января, воскресенье 20:00 Брюгге 2:1 Локерен
9 тур
27 сентября, воскресенье 15:30 Локерен 0:1 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
26 тур
15 февраля, воскресенье 20:00 Брюгге 1:1 Локерен
11 тур
19 октября, воскресенье 20:00 Локерен 1:3 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
6 тур
26 апреля, суббота 20:00 Локерен 1:3 Брюгге
1 тур
28 марта, пятница 23:30 Брюгге 5:1 Локерен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
16 тур
24 ноября, воскресенье 21:00 Локерен 0:3 Брюгге
14 тур
3 ноября, воскресенье 21:00 Брюгге 1:0 Локерен
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
7 тур
5 мая, воскресенье 20:00 Брюгге 2:1 Локерен
2 тур
5 апреля, пятница 22:30 Локерен 1:4 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
27 тур
17 февраля, воскресенье 17:30 Локерен 1:1 Брюгге
12 тур
28 октября, воскресенье 21:00 Брюгге 2:3 Локерен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
22 тур
25 января, среда 23:30 Брюгге 3:0 Локерен
7 тур
18 сентября, воскресенье 22:30 Локерен 1:2 Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 3 тур
17 апреля, воскресенье 22:30 Брюгге 0:0 Локерен
27 тур
19 февраля, суббота 22:00 Брюгге 2:1 Локерен
12 тур
24 октября, воскресенье 22:30 Локерен 1:0 Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф II - A, 6 тур
24 апреля, суббота 22:00 Брюгге 1:1 Локерен
17 тур
6 декабря, воскресенье 20:00 Локерен 0:1 Брюгге
2 тур
9 августа, воскресенье 22:30 Брюгге 2:0 Локерен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
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    Рейтинг: +17

    CMRDSA 14 августа 2016, 18:11

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