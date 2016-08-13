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Генк - Ваасланд-Беверен

13.08.2016, Суббота, 21:30 мск Генк, стадион Кристал Арена Бельгия. Про-Лига, 3 тур Генк - Ваасланд-Беверен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
25 тур
13 февраля, суббота 22:30 Генк 6:1 Ваасланд-Беверен
11 тур
17 октября, суббота 21:00 Ваасланд-Беверен 0:1 Генк
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа B
5 тур
2 мая, суббота 21:00 Генк 7:1 Ваасланд-Беверен
2 тур
11 апреля, суббота 21:00 Ваасланд-Беверен 0:2 Генк
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
25 тур
8 февраля, воскресенье 22:00 Генк 1:0 Ваасланд-Беверен
12 тур
25 октября, суббота 20:00 Ваасланд-Беверен 0:1 Генк
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
27 тур
23 февраля, воскресенье 23:30 Генк 0:2 Ваасланд-Беверен
8 тур
22 сентября, воскресенье 22:30 Ваасланд-Беверен 0:0 Генк
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
22 тур
26 декабря, среда 17:30 Ваасланд-Беверен 1:1 Генк
7 тур
15 сентября, суббота 22:00 Генк 1:1 Ваасланд-Беверен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
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