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Спартак Тр - Ширак

21.07.2016, Четверг, 21:15 мск Трнава, стадион Антон Малатински Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Спартак Тр - Ширак
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 14 июля, четверг 16:00 Ширак 1:1 Спартак Тр
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