Введите ваш ник на сайте

Домжале - Шахтер

21.07.2016, Четверг, 21:30 мск Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Домжале - Шахтер
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 14 июля, четверг 20:30 Шахтер 1:1 Домжале
...
  • Читайте нас: 