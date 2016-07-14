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Хиберниан - Брондбю

14.07.2016, Четверг, 21:45 мск Эдинбург, стадион Истер Роад Лига Европы, 2 раунд , первый матч Хиберниан - Брондбю
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