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Кяпаз - Адмира

20.07.2016, Среда, 19:00 мск Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Кяпаз - Адмира
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 14 июля, четверг 20:00 Адмира 1:0 Кяпаз
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