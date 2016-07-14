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Маккаби - Нымме Калью

14.07.2016, Четверг, 20:00 мск Хайфа, стадион Кирьят Элизер Лига Европы, 2 раунд , первый матч Маккаби - Нымме Калью
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    Рейтинг: +11579

    alex1951 14 июля 2016, 06:24

    Пожелаем удачи Калью,
    самая успешная команда Эстонии в евр. кубкахв последние годы...

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