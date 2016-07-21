Введите ваш ник на сайте

Торпедо-БелАЗ - Дебрецен

21.07.2016, Четверг, 19:00 мск Жодино, стадион Торпедо Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Торпедо-БелАЗ - Дебрецен
Первый матч: 2 - 1
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 14 июля, четверг 19:30 Дебрецен 1:2 Торпедо-БелАЗ
...
  • Читайте нас: 