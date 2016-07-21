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Будучность - Генк

21.07.2016, Четверг, 21:45 мск Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Будучность - Генк
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 14 июля, четверг 21:00 Генк 2:0 Будучность
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    Рейтинг: +45

    ск122 22 июля 2016, 00:04

    о как

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