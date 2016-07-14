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Генк - Будучность

14.07.2016, Четверг, 21:00 мск Генк, стадион Кристал Арена Лига Европы, 2 раунд , первый матч Генк - Будучность
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 6 4 0 2 13:9 +4 12
2. Атлетик Б 6 3 1 2 10:11 -1 10
3. Рапид В 6 1 3 2 7:8 -1 6
4. Сассуоло 6 1 2 3 9:11 -2 5
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