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Коннас Куэй - Войводина

21.07.2016, Четверг, 20:45 мск Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Коннас Куэй - Войводина
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 14 июля, четверг 21:00 Войводина 1:0 Коннас Куэй
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