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Войводина - Коннас Куэй

14.07.2016, Четверг, 21:00 мск Нови Сад, стадион Караджордже Лига Европы, 2 раунд , первый матч Войводина - Коннас Куэй
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