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Чукарички - Фехервар

21.07.2016, Четверг, 21:30 мск Чукарички, стадион Чукарички Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Чукарички - Фехервар
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 14 июля, четверг 21:30 Фехервар 2:0 Чукарички
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