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Кукеси - Аустрия

21.07.2016, Четверг, 20:30 мск Кукес, стадион Зекир Имери Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Кукеси - Аустрия
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 14 июля, четверг 22:05 Аустрия 1:0 Кукеси
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