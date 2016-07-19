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Копенгаген - Крузейдерс

19.07.2016, Вторник, 20:15 мск Копенгаген, стадион Паркен Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Копенгаген - Крузейдерс
Первый матч: 3 - 0
Лига чемпионов (2016/2017)
2 раунд
первый матч		 13 июля, среда 21:00 Крузейдерс 0:3 Копенгаген
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