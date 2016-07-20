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Хафнарфьордур - Дандолк

20.07.2016, Среда, 22:15 мск Хафнарфьордур, стадион Каплакрики Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Хафнарфьордур - Дандолк
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2016/2017)
2 раунд
первый матч		 13 июля, среда 21:45 Дандолк 1:1 Хафнарфьордур
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