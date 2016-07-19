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СИК - БАТЭ

19.07.2016, Вторник, 20:00 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч СИК - БАТЭ
Первый матч: 0 - 2
Лига чемпионов (2016/2017)
2 раунд
первый матч		 12 июля, вторник 21:00 БАТЭ 2:0 СИК
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