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Рубин - Спарта

10.07.2016, Воскресенье, 18:00 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Товарищеские матчи Рубин - Спарта
Товарищеские матчи 2015

9 февраля, понедельник 16:30 Рубин 4:2 Спарта
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