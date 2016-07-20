Астана - Жальгирис

ЧЕ ТВОРИТЬСЯ??? не пойму.. но меня это как раз устраивает)))
|2 раунд
первый матч
|13 июля, среда
|20:15
|Жальгирис
|0:0
|Астана
ЧЕ ТВОРИТЬСЯ??? не пойму.. но меня это как раз устраивает)))
А. Бейсебеков 1' - это когда ж он умудрился в прошлое слетать и гол на 1ой минуте то забить
аналогично
счет то поменяйте... 92мин.. 2-1
Вторая игра Астана (Казахстан) против Жальгирис Вильнюс (Литва). Первая в Литве 0:0 (0:0).
Вязкая , тягучая игра в ожидании фатальной ошибки соперника. Но соперник даже сидеть будет медленно, только бы не допустить ошибки. Под занавес, 85 – 95 минута , Астана забьет и пойдет дальше.
31 минута - занавес? )
жду от Астаны прошлогоднего успеха...