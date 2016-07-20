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Астана - Жальгирис

20.07.2016, Среда, 17:00 мск Астана, стадион Астана Арена Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Астана - Жальгирис
Первый матч: 0 - 0
Лига чемпионов (2016/2017)
2 раунд
первый матч		 13 июля, среда 20:15 Жальгирис 0:0 Астана
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    Рейтинг: +18893

    Atoniq 20 июля 2016, 18:58

    ЧЕ ТВОРИТЬСЯ??? не пойму.. но меня это как раз устраивает)))

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    Рейтинг: +147

    niarmed311082 20 июля 2016, 18:53

    А. Бейсебеков 1' - это когда ж он умудрился в прошлое слетать и гол на 1ой минуте то забить

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    Рейтинг: +147

    niarmed311082 20 июля 2016, 18:51

    аналогично

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    Рейтинг: +997

    egrrr 20 июля 2016, 18:50

    90-я мин...стояла ничья и тотал меньше...ски))

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    Рейтинг: +147

    niarmed311082 20 июля 2016, 18:49

    счет то поменяйте... 92мин.. 2-1

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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 19 июля 2016, 00:44

    Вторая игра Астана (Казахстан) против Жальгирис Вильнюс (Литва). Первая в Литве 0:0 (0:0).
    Вязкая , тягучая игра в ожидании фатальной ошибки соперника. Но соперник даже сидеть будет медленно, только бы не допустить ошибки. Под занавес, 85 – 95 минута , Астана забьет и пойдет дальше.

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    Рейтинг: +2467

    Аид666 > pfrfhgfnmt 20 июля 2016, 17:45

    31 минута - занавес? )

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    Рейтинг: +18893

    Atoniq > Аид666 20 июля 2016, 17:57

    походу товарищ родня Ваинги в 7 поколении,та что на кисиле)))

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    Рейтинг: +13

    nurel 14 июля 2016, 21:54

    жду от Астаны прошлогоднего успеха...

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