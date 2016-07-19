Црвена Звезда - Валлетта

да уж
|2 раунд
первый матч
|12 июля, вторник
|21:00
|Валлетта
|1:2
|Црвена Звезда
|2 раунд
первый матч
|12 июля, вторник
|21:00
|Валлетта
|1:2
|Црвена Звезда
да уж
И явилось нам футбольное чудо ! Мальта выиграла тайм у чемпиона Сербии !!! В первом тайме сербы исхитрились ни разу не попасть в створ ворот. Перерыв, раздевалка, Божевич и правильный результат.
С Мальты до Белграда, как до луны, далеко и долго. Непривычно и устанут.
Фанаты только помешают. Обидят,жалоба,этика,технический или дисквалификация. Пускай сидят по пивбарам.
Чистая победа Црвены Звезды дает всего лишь 1.15 и как прогноз не рассматривается. Варианты:
-голы в обеих таймах
-ТБ (3,0)
-Ф1 (-2)
Вот такие вкусности. Выбирайте и выигрывайте.