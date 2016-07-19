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Црвена Звезда - Валлетта

19.07.2016, Вторник, 21:30 мск Белград, стадион Райко Митич Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Црвена Звезда - Валлетта
Первый матч: 2 - 1
Лига чемпионов (2016/2017)
2 раунд
первый матч		 12 июля, вторник 21:00 Валлетта 1:2 Црвена Звезда
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    Рейтинг: +45

    ск122 20 июля 2016, 00:12

    да уж

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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 18 июля 2016, 00:04

    И явилось нам футбольное чудо ! Мальта выиграла тайм у чемпиона Сербии !!! В первом тайме сербы исхитрились ни разу не попасть в створ ворот. Перерыв, раздевалка, Божевич и правильный результат.
    С Мальты до Белграда, как до луны, далеко и долго. Непривычно и устанут.
    Фанаты только помешают. Обидят,жалоба,этика,технический или дисквалификация. Пускай сидят по пивбарам.
    Чистая победа Црвены Звезды дает всего лишь 1.15 и как прогноз не рассматривается. Варианты:
    -голы в обеих таймах
    -ТБ (3,0)
    -Ф1 (-2)
    Вот такие вкусности. Выбирайте и выигрывайте.

    -2
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