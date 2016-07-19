Шериф - Хапоэль БШ

Судя по текущей форме этих команд, явным фаворитом выступает Шериф. В плюсах гостевой гол и домашние трибуны, а они в Тирасполе дают очень много. Но опять судья !
В первой игре три пенальти и удаление – подарки Хапоэлю, третий пенальти на 90 минуте. Есть слова, но все матерные. И при этом, в меньшенстве, тираспольцы бились до последней минуты.
Тираспольцы дадут бой ! Победа и проход дальше. Атака Хапоэля не впечатлила, да и не дадут им забить гостевой.
|2 раунд
первый матч
|12 июля, вторник
|20:50
|Хапоэль БШ
|3:2
|Шериф