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Шериф - Хапоэль БШ

19.07.2016, Вторник, 20:00 мск Тирасполь, стадион Шериф Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Шериф - Хапоэль БШ
Первый матч: 2 - 3
Лига чемпионов (2016/2017)
2 раунд
первый матч		 12 июля, вторник 20:50 Хапоэль БШ 3:2 Шериф
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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 16 июля 2016, 20:41

    Судя по текущей форме этих команд, явным фаворитом выступает Шериф. В плюсах гостевой гол и домашние трибуны, а они в Тирасполе дают очень много. Но опять судья !
    В первой игре три пенальти и удаление – подарки Хапоэлю, третий пенальти на 90 минуте. Есть слова, но все матерные. И при этом, в меньшенстве, тираспольцы бились до последней минуты.
    Тираспольцы дадут бой ! Победа и проход дальше. Атака Хапоэля не впечатлила, да и не дадут им забить гостевой.

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