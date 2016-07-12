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Динамо - Алашкерт

12.07.2016, Вторник, 20:00 мск Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Динамо - Алашкерт
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