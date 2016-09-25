Хоффенхайм - Шальке-04

Зачем ФК Шальке 04 взял в аренду Коноплянку? Похоже из него сделают ещё одного легионера из пост СССР. которого угробили. взяв за большие деньги. Игроки СССР в большинстве своём психологически не готовы играть в европейских клубах. Исключение за последние годы только Андрей Шевченко в Милане. да и то в другом клубе Челси, его уже уничтожили несмотря на поддержку владельца клуба...
|34 тур
|14 мая, суббота
|16:30
|Хоффенхайм
|1:4
|Шальке-04
|17 тур
|18 декабря, пятница
|22:30
|Шальке-04
|1:0
|Хоффенхайм