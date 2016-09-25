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Главный судья:
Тобиас Вельц (Висбаден)
Материалы

Хоффенхайм - Шальке-04

25.09.2016, Воскресенье, 16:30 мск Зинсхайм, стадион Рейн-Некар Арена Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 Германия. Бундеслига, 5 тур Хоффенхайм - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2015/2016)
34 тур
14 мая, суббота 16:30 Хоффенхайм 1:4 Шальке-04
17 тур
18 декабря, пятница 22:30 Шальке-04 1:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2014/2015)
24 тур
7 марта, суббота 17:30 Шальке-04 3:1 Хоффенхайм
7 тур
4 октября, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2013/2014)
24 тур
8 марта, суббота 18:30 Шальке-04 4:0 Хоффенхайм
7 тур
28 сентября, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:3 Шальке-04
Германия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
3 декабря, вторник 23:30 Шальке-04 1:3 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2012/2013)
27 тур
30 марта, суббота 18:30 Шальке-04 3:0 Хоффенхайм
10 тур
3 ноября, суббота 18:30 Хоффенхайм 3:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2011/2012)
28 тур
1 апреля, воскресенье 19:30 Хоффенхайм 1:1 Шальке-04
11 тур
29 октября, суббота 17:30 Шальке-04 3:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2010/2011)
20 тур
29 января, суббота 17:30 Шальке-04 0:1 Хоффенхайм
3 тур
10 сентября, пятница 22:30 Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2009/2010)
20 тур
30 января, суббота 20:30 Шальке-04 2:0 Хоффенхайм
3 тур
21 августа, пятница 22:30 Хоффенхайм 0:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
34 тур
23 мая, суббота 17:30 Шальке-04 2:3 Хоффенхайм
17 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Хоффенхайм 1:1 Шальке-04
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 25 7 2 89:22 +67 82
2. РБ Лейпциг 34 20 7 7 66:39 +27 67
3. Боруссия Д 34 18 10 6 72:40 +32 64
4. Хоффенхайм 34 16 14 4 64:37 +27 62
5. Кельн 34 12 13 9 51:42 +9 49
6. Герта 34 15 4 15 43:47 -4 49
7. Фрайбург 34 14 6 14 42:60 -18 48
8. Вердер 34 13 6 15 61:64 -3 45
9. Боруссия М 34 12 9 13 45:49 -4 45
10. Шальке-04 34 11 10 13 45:40 +5 43
11. Айнтрахт Ф 34 11 9 14 36:43 -7 42
12. Байер 34 11 8 15 53:55 -2 41
13. Аугсбург 34 9 11 14 35:51 -16 38
14. Гамбург 34 10 8 16 33:61 -28 38
15. Майнц 34 10 7 17 44:55 -11 37
16. Вольфсбург 34 10 7 17 34:52 -18 37
17. Ингольштадт 34 8 8 18 36:57 -21 32
18. Дармштадт 34 7 4 23 28:63 -35 25
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    Рейтинг: +393

    Егор Велунов 25 сентября 2016, 20:06

    Зачем ФК Шальке 04 взял в аренду Коноплянку? Похоже из него сделают ещё одного легионера из пост СССР. которого угробили. взяв за большие деньги. Игроки СССР в большинстве своём психологически не готовы играть в европейских клубах. Исключение за последние годы только Андрей Шевченко в Милане. да и то в другом клубе Челси, его уже уничтожили несмотря на поддержку владельца клуба...

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