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Спартак - Истра 1961

05.07.2016, Вторник, 18:00 мск Товарищеские матчи Спартак - Истра 1961
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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 5 июля 2016, 19:24

    65' Промес 1-0

    -1
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