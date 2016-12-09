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Сендерийск - Нордшелланд

09.12.2016, Пятница, 22:15 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Суперлига, 21 тур Сендерийск - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
9 тур
18 сентября, воскресенье 13:00 Нордшелланд 2:3 Сендерийск
Дания. Суперлига (2015/2016)
26 тур
24 апреля, воскресенье 14:00 Сендерийск 3:1 Нордшелланд
16 тур
21 ноября, суббота 17:00 Нордшелланд 1:2 Сендерийск
1 тур
17 июля, пятница 19:00 Нордшелланд 0:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2014/2015)
23 тур
4 апреля, суббота 18:00 Сендерийск 1:2 Нордшелланд
20 тур
7 марта, суббота 19:00 Нордшелланд 4:0 Сендерийск
11 тур
18 октября, суббота 19:00 Нордшелланд 2:3 Сендерийск
Дания. Суперлига (2013/2014)
28 тур
21 апреля, понедельник 15:00 Сендерийск 3:1 Нордшелланд
15 тур
9 ноября, суббота 20:00 Нордшелланд 3:0 Сендерийск
9 тур
22 сентября, воскресенье 16:00 Сендерийск 2:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
27 апреля, суббота 19:00 Нордшелланд 2:2 Сендерийск
15 тур
3 ноября, суббота 20:00 Сендерийск 1:2 Нордшелланд
7 тур
24 августа, пятница 20:30 Нордшелланд 4:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
24 тур
5 апреля, четверг 16:00 Сендерийск 1:0 Нордшелланд
16 тур
20 ноября, воскресенье 19:00 Нордшелланд 2:0 Сендерийск
11 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:0 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:2 Нордшелланд
18 тур
28 ноября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:1 Сендерийск
2 тур
25 июля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:2 Сендерийск
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 3:1 Сендерийск
15 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:1 Нордшелланд
6 тур
23 августа, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:0 Нордшелланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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